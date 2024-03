Capodanno cinese . Tutto pronto: le sfilate al Macrolotto e in centro

Tutto pronto per il ritorno del dragone in città. Domani e domenica Prato diventa capitale del Capodanno cinese, la tradizionale manifestazione diventata ormai un simbolo capace di attirare visitatori da tutta Italia. La tradizionale sfilata del drago e la danza del leone, organizzate dall’associazione buddista della comunità cinese di Prato, è in programma con due percorsi diversi. Il primo giorno attraverserà la zona industriale sfilando tra le fabbriche tessili, mentre domenica la festa si sposterà in centro storico alla portata di bambini e famiglie. Quest’anno ci sarà una novità: visto il grande afflusso di pubblico dell’ultima edizione, il corteo terminerà in piazza delle Carceri. Le sfilate si terranno la mattina dalle 9 alle 13.30: la partenza sarà da via Toscana, poi via del Molinuzzo, via Traversa Crocifisso, via dei Fossi, EuroIngro. Dalle 14 alle 18 il percorso del dragone proseguirà poi toccando altre zone del distretto. Domenica alle 9 è prevista la partenza dal Tempio Buddhista di piazza della Gualchierina, poi piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi fino a Borgonuovo, per fare ingresso nella zona di Chianatown. In piazza delle Carceri ci saranno performance di danza e musica della tradizione cinese.