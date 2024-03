Capodanno cinese, inizia la festa

Due giorni con il capodanno cinese. Oggi e domani Prato diventa capitale del Capodanno cinese, la tradizionale manifestazione diventata ormai un simbolo capace di attirare visitatori da tutta Italia. Colori, maschere, balli nel tipico stile orientale. La tradizionale sfilata del drago e la danza del leone, organizzate dall’associazione buddista della comunità cinese di Prato, è in programma oggi e domani. Oggi sarà di scena il Macrolotto 1 e 2 di Prato, centro nevralgico del lavoro tessile. Le sfilate si terranno dalle 9 alle 13.30: la partenza come da tradizione sarà da via Toscana, poi via del Molinuzzo, via Traversa Crocifisso, via dei Fossi, EuroIngro. Dalle 14 alle 18 il percorso del dragone proseguirà poi toccando altre zone del distretto.

Domani il corteo arriverà in centro storico. Alle 9 la partenza dal Tempio Buddhista di piazza della Gualchierina, poi piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi fino a Borgonuovo, per fare ingresso nella zona di Chianatown tra via Pistoiese, via Rossini, via Zipoli, via Pistoiese, via Castagnoli, via Giordano, via Marini, Porta Pistoiese, via San Vincenzo. Poi la sfilata rientrerà in centro da piazza San Domenico e piazza delle Carceri, dove al termine del percorso ci saranno performance di danza e musica della tradizione cinese. Tra le curiosità via Pistoiese è tutta da vedere: la strada è stata allestita con centinaia di lanterne. Dress code: rigorosamente rosso.