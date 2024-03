Capodanno cinese, che show. Il centro si riempie per la sfilata

"Prato è una città multietnica, dove l’integrazione è un valore importante. E questo appuntamento ne è la dimostrazione". Il sindaco Biffoni, insieme a diversi assessori della giunta, ieri mattina era in piazza delle Carceri ad accogliere il dragone. Insieme a lui migliaia di persone per la sfilata del capodanno cinese che è stata un vero successo di pubblico. Presente anche il console generale cinese Wang Wengang.

E’ stata una festa di colori, costumi, musica, bandiere, con il dragone assoluto protagonista. Una festa per tutte le età, che ha visto uniti giovani e meno giovani, e anche comunità differenti, quella cinese e italiana, ma non solo. il dragone si è mosso dal Tempio Buddhista in piazza del Mercato nuovo, dove si è tenuta una preghiera prima della partenza, poco dopo le 9, verso via Bologna, via Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi fino a Borgonuovo, via Pistoiese, via Rossini, via Zipoli, via Pistoiese, via Castagnoli, via Giordano, con sosta al playground, via Marini (sosta), Porta Pistoiese, via San Vincenzo e piazza San Domenico. Il folto colteo è stato accolto - in particolare in zona Chinatown - da moltissimi orientali, commercianti ma anche semplici cittadini. Uno spettacolo nello spettacolo. Ultima tappa all’ombra del Castello dell’Imperatore.

In mezzo un vero e proprio bagno di folla, fra organizzatori (come l’Associazione buddhista della comunità cinese), gruppi storici (c’era ad esempio quello di Montemurlo), commercianti, curiosi e appassionati della cultura orientale. Al termine dell’appuntamento performance di danza e musica tipiche della cultura cinese.

Francesco Bocchini