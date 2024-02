Blitz della Finanza nel distretto tessile: sequestrati 1 milione e 400 mila capi d’abbigliamento contraffatti

Prato, 13 febbraio 2024 – Il distretto tessile di Prato, è una zona dove sono stati riscontrati più volte degli illeciti e anche in questo caso i controlli della Guardia di finanza hanno permesso di individuare e poi sequestrare oltre 1 milione e 400 mila accessori per l’abbigliamento contraffatti e mille metri di tessuto anch'esso contraffatto. L’azienda in questione, infatti, commerciava capi d’abbigliamento con noti marchi nazionali ed esteri falsi. I responsabili sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per il reato di commercializzazione di capi contraffatti.

Riportiamo anche che nel 2023, in oltre 70 specifici interventi, sono state contestate violazioni nei confronti di 54 aziende e sottoposti a sequestro: 6 milioni di integratori alimentari per un valore di 500 mila euro; oltre 5,6 milioni di capi ed accessori per abbigliamento, per un valore di circa 13 milioni di euro; 20 cliché e 15 punzoni necessari alla stampa dei marchi contraffatti su tessuti, che avrebbero prodotto, in una sola giornata, oltre 85.000 capi di abbigliamento anonimi in capi contraffatti, per un valore commerciale di circa un milione di euro giornalieri.