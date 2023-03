Caos piscine, attacchi e polemiche Il centrodestra contro il Comune "Ora più attenzione per lo sport"

Il ritorno alla Colzi-Martini era previsto due giorni fa, prima del contrordine. Nuotatori, pallanuotisti e sincronette potrebbero potenzialmente tornare in vasca fra domani e venerdì, in base alla temperatura dell’acqua (visto che le corsie non sono più coperte dal pallone). Di certo c’è che il post pubblicato nelle scorse ore dall’Azzurra Nuoto sulla propria pagina Facebook ha riacceso il dibattito sulla "questione impianti sportivi", spostando la discussione sul piano politico: Forza Italia, Azione e Fratelli d’Italia non hanno risparmiato critiche all’amministrazione. Dopo l’ennesimo crollo del pallone di via roma le società hanno dovuto lasciare in via temporanea la struttura di via Roma. L’Azzurra, in particolare, si è vista costretta a dividersi fra la piscina Galilei e quella di Mezzana, ma per dare modo a tutti i tesserati di allenarsi ha dovuto chiedere ospitalità anche a club sportivi di Calenzano e di Firenze.

Per questo ieri la coordinatrice regionale di Azzurro Donna ed ex assessore all’istruzione Rita Pieri ha attaccato la giunta Biffoni: "Negli Anni ‘60 Prato era all’avanguardia su impiantistica sportiva e progetti di inclusione attraverso lo sport – il suo commento – L’attuale mancanza di spazi conferma evidenti problemi legati non solo allo stato degli impianti ma anche alla loro gestione, a tratti assurda e superficiale. Deve esserci un impegno concreto da parte di chi amministra il Comune".

"Lo sport a Prato e la riforma del Terzo Settore" sarà proprio l’argomento del dibattito organizzato da Fratelli d’Italia per le 21 di lunedì prossimo, nel salone consiliare di palazzo comunale. "Spesso abbiamo sentito l’esigenza di portare all’attenzione generale quei problemi che hanno coinvolto direttamente atleti, sportivi e società, a tutti i livelli – sottolinea Claudio Belgiorno, capogruppo di FdI – anche questa iniziativa vuole andare in quella direzione. Le molteplici carenze degli impianti sportivi del territorio derivano dalla scarsa considerazione riservata al settore dall’amministrazione". Durante la serata interverrà Bruno Campanile, vice presidente nazionale dell’Asi (Associazioni sportive italiane), che spiegherà le proposte di modifica alla riforma del terzo settore che il governo Meloni adotterà a breve. Interverranno il sottosegretario Patrizio La Pietra, lla deputata Chiara la Porta, il vice coordinatore provinciale di FdI Gianni Cenni, il responsabile sport provinciale Sebastiano Campo, il responsabile sport e terzo settore di FdI Toscana Simonetta Baccetti.