"Caos in piazza stazione a Prato: bisogna cambiare"

Fra le criticità del trasporto pubblico a Prato, un capitolo a parte lo merita la situazione di piazza della stazione, dove i problemi di certo non mancano: traffico, mancanza di corsie preferenziali in ingresso per gli autobus, prostituzione e spaccio nei giardini (che prosegue fino a via Matteotti) e abbandoni abusivi di rifiuti. Senza dimenticare i problemi interni alla stessa stazione, dove la galleria commerciale non è mai decollata e dove in certi giorni le saracinesche sono quasi tutte abbassate. Il progetto di restyling c’è e, come previsto dalle normative, i finanziamenti andranno spesi entro tutto il 2024. La prima novità riguarderà l’assetto della piazza, con il Comune che ha deciso di dividere in due la maxi pensilina centrale degli autobus, posizionando un punto di salita e di discesa dei passeggeri del tpl in entrambi i lati di piazza.

Liberata la parte centrale e semplificati traffico e accesso ai bus, si passerà poi alla mobilità sostenibile e al problema dei furti delle bici dalle rastrelliere. Intanto però resta il caos quotidiano per la presenza disordinata degli autobus, che a volte "oscurano" anche le strisce pedonali rendendo pericoloso l’attraversamento dei passeggeri appena scesi verso il centro storico.

