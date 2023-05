Cantieri post Covid Tremila posti in più ma anche incertezze "Difendiamo il lavoro"

Lo slancio dato dai bonus edilizi, su tutti il 110%, ha trascinato l’intero settore delle costruzioni in provincia di Prato. Tanto da far registrare +63% di addetti rispetto al periodo pre-pandemia. A fotografare il balzo occupazionale del settore è stato l’osservatorio di Confartigianato Imprese, che pone Prato come undicesima provincia d’Italia per il maggior incremento occupazionale nel settore edile fra 2019 e 2022. Se prima della pandemia, infatti, c’erano circa 5.000 occupati nel settore delle costruzioni, a fine 2022 il territorio ha toccato quota 8.000 addetti, appunto il 63% in più. E tutto questo potrebbe dare una parziale spiegazioni alle difficoltà registrate dalle imprese nel trovare sempre nuovi addetti da inserire all’interno dei cantieri, vista la cresicta poderosa degli organici negli ultimi anni. Di fatto, analizzando i dati di Confartigianato, c’è stato un boom talmente spinto nel settore costruzioni che 3.000 assunzioni in più non sono bastate a coprire tutto il fabbisogno delle ditte edili. Leggendo i dati di Confartigianato Imprese emerge anche una crescita costante di assunzioni, visto che fra 2021 e 2022 c’è stato un balzo di mille occupati, cioè il 23% in più. A fare meglio di Prato in Italia ci sono state solo dieci province: Enna, Taranto, Benevento, Messina, Catanzaro, Brindisi, Modena, Ancora, Ragusa, e Cagliari. Di fatto, Prato è stata la prima città in Toscana e la terza nel centro-nord Italia ad assumere più addetti nei cantieri edili nel rapporto fra pre e post pandemia.

"Questi numeri ci confermano come le imprese di Prato si siano strutturate per sfruttare al meglio le occasioni rappresentate dagli incentivi fiscali per le ristrutturazioni di immobili – spiega il segretario generale di Confartigianato Imprese Prato, Davide Majone –. I lavori sul residenziale l’hanno fatta da padrone, ma c’è stata una certa dinamicità anche nel sistema produttivo che ha trainato interventi importanti".

A fronte di questo balzo occupazionale importante, adesso diventa centrale il tema di come preservare questi posti di lavoro, anche alla luce del caos superbonus. "Con la revisione del sistema degli incentivi – prosegue Majone –, dobbiamo essere in grado di cogliere la sfida degli investimenti pubblici. Le nostre imprese devono riuscire ad agganciare la dinamica positiva dei lavori legati al Pnrr e agli investimenti. Soprattutto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza chiediamo che i bandi siano su misura per le pmi, che devono essere in grado di partecipare a questi appalti strategici per tutto il Paese".

Guardando in prospettiva, c’è inoltre la partita della direttiva europea sulle "case green", cioè sulla riqualificazione energetica degli immobili più datati. "Intanto voglio ricordare che il sistema del credito sul superbonus non è ancora ripartito e che ci sono ancora crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese, che così non riescono a monetizzare – conclude Majone –. Poi c’è la parte del recupero edilizio del patrimonio residenziale, e non solo, più datato. Qui si parla di investimenti importanti per le famiglie, che dovranno giocoforza essere sostenute dallo Stato con misura specifiche". Sdb