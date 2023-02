Cantieri Pnrr sotto la lente Patto Comune-Finanza

Cinquanta milioni di euro di finanziamenti, a cui a breve se ne aggiungeranno altri dieci per la nuova scuola Pier Cironi, decine e decine di appalti da assegnare quasi simultaneamente e una valanga di cantieri da monitorare e con tempistiche precise da rispettare. I fondi Pnrr sono destinati ad avere un impatto notevole su Prato, ma al contempo presentano profili di rischio per il Comune relativamente a potenziali nfiltrazioni da parte di aziende che vogliono provare a sfruttare l’occasione per mettere in atto attività illecite. E così, proprio nell’ottica della totale trasparenza, la giunta Biffoni, come faranno poi anche le altre amministrazioni comunali della provincia, ha firmato un protocollo d’intesa anti-frode con la guardia di finanza. Le fiamme gialle metteranno sotto la lente d’ingrandimento tutte le fasi dei cantieri: le gare d’invito, l’appalto vero e proprio, lo svolgimento del cantiere, i subappalti e i sub-fornitori. A fianco di questi controlli ci saranno pure le attività della guardia di finanza sul distacco improprio del personale, sui crediti d’imposta e sull’uso dei finanziamenti a fondo perduto.

"Siamo consapevoli di stare per entrare in un vortice – dice il sindaco Biffoni – nel quale gireranno tantissimi fondi, gli uffici saranno sotto stress con organici limitati e con una mole di bandi in simultanea in tutta Italia davvero considerevole. Senza dimenticare i bandi in corso per progetti extra Pnrr. Arriviamo a questo momento con la consapevolezza che qualcosa possa andare storto e quindi i nostri dipendenti devono avere un canale privilegiato di tutela con la Guardia di finanza. In questo modo alziamo delle barriere contro chi vuole fare il furbo e stiamo invece al fianco delle imprese che lavorano correttamente". Di fatto su ogni appalto i tecnici del Comune forniranno informazioni di vario genere alle Fiamme gialle che potranno effettuare verifiche preventive o controlli successivi all’assegnazione dell’appalto. Per favorire il confronto ci saranno riunioni periodiche per individuare i settori maggiormente esposti e i profili di rischio sulla base degli elementi di anomalia più di frequente individuati da Comune e Fiamme gialle.

"In questa attività di controllo e monitoraggio non saremo da soli – sottolinea il comandante provinciale della Guardia di finanza, Enrico Blandini –, ma affiancati anche dalla procura della repubblica e dalla prefettura. Avere informazioni tempestive favorirà il nostro compito di controllo, in modo da eseguire delle verifiche più precise ed efficaci e incrementare le nostre banche dati".

Stefano De Biase