Cantieri infiniti Il caro prezzo da pagare

Leonardo Biagiotti

Chi viaggia in bus dovrà pagare di più per lo stesso servizio, chi viaggia in treno, direzione mare, per l’ennesimo anno è costretto a prendere il bus navetta tra Pistoia e Montecatini, mentre in direzione Bologna deve convivere con disagi quotidiani e pesanti per la chiusura della Direttissima. Chi viaggia in macchina invece deve sperare di non trovare cantieri all’improvviso, l’ultima "moda" che ha già creato file a più riprese in diversi punti della città anche per mancanza di alternative. Insomma, un’altra estate disastrosa sul fronte dei trasporti. Non si può non pensare allora ai tempi biblici del raddoppio della ferrovia nel tratto pistoiese e della terza corsia dell’A11. Ma quanto bisogna ancora aspettare?