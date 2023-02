Cantieri e lavori Attenzione alle deviazioni

Lavori per migliorare la rete telefonica e restauri, attenzione ai cantieri a Poggio a Caiano per questo mese e per i primi di marzo. Nella zona di Bonistallo e Poggetto sono in corso scavi per gli impianti elettrici e telefonici e sino all’11 marzo per le 24 ore, ci sono cantieri stradali lungo queste strade: via Dante Alighieri per 100 metri dall’incrocio con via B. Cellini fronte cabina Enel; da via B. Cellini all’intersezione con via Dante Alighieri fino a via G. Galilei; da Via B. Cellini a via San Francesco, poi da via G. Galilei a via G. Matteotti; da via San Francesco al piazzale del supermercato Pam. Nell’area di cantiere vige il divieto di sosta ambo i lati, il restringimento di carreggiata mantenendo il transito a senso unico alternato che viene regolato con l’ausilio di movieri o impianto semaforico. In piazza XX Settembre invece sino al 28 febbraio, per tutte le 24 ore, c’è l’occupazione di suolo pubblico del marciapiede prospiciente l’ufficio postale con ponteggio e passaggio dei pedoni attraverso il tunnel per garantire la sicurezza dell’area sottostante a causa di distacchi di porzioni di intonaco dalla copertura dell’edificio.

In via Indipendenza, a Poggetto, una ditta per conto di Publiacqua effettuerà lavori per un allaccio idrico in prossimità del civico 44 dal 21 al 22 febbraio. Verrà quindi istituito, tra i civici 36 e 44, per le 24 ore il divieto di sosta ambo lati con restringimento di carreggiata e senso unico alternato.