Cantieri ancora a rischio "Protocollo anti caldo" E un’azienda richiede la cassa integrazione

Troppo caldo per lavorare sui tetti. Un’azienda con cantieri anche in provincia ha chiesto 5 giorni di Cigo (la Cassa integrazione a ore) per salvaguardare i dipendenti, tutti over 50, che avrebbero dovuto lavorare per ore sotto il sole concente di questi giorni. E’ l’unica impresa del distretto di Prato e Pistoia che ha avanzato tale richiesta, ma certamente il problema caldo, così come a luglio, è tornato a farsi sentire in questa settimana di ripartenza per l’edilizia (e, in misura molto minore, per il tessile). Così sono stati riattivati i protocolli anti-caldo del mese di luglio per tutelare i lavoratori più a rischio. In molti anticipano l’inizio del turno per potersi fermare poi nelle ore più calde, una necessità assoluta in questa settimana dominata dall’anticiclone Nerone.

"Sarebbe importante – dice Davide Chiappinelli della Cgil Prato settore edili – arrivare ad un protocollo per gestire l’emergenza caldo che da due estati caratterizza l’Italia e che con i cambiamenti climatici in corso sarà sempre più frequente. Ci sono accorgimenti da mettere in atto che derivano da un decreto ministeriale, ma non direttive ben precise. Come i lavoratori furono tutelati in epoca Covid, lo stesso va fatto per il caldo che mette a rischio la vita. L’impresa che ha chiesto la cassa integrazione ha tre lavoratori over 50, ma al di là dell’età non era possibile per nessuno lavorare sul tetto a queste temperature. Purtroppo si pensa alla tutela della salute dei lavoratori solo quando succede qualcosa". Lunedì sono ripartiti diversi cantieri su tutto il territorio e alcuni hanno anticipato l’orario di lavoro all’aperto alle 6 o alle 7. Per Confartigianato Prato nel comparto dell’edilizia il confronto fra parti datoriali e sindacali ha aiutato le imprese a non farsi trovare impreparate nell’affrontare questa estate ma per determinati cantieri, come quelli delle scuole, non sono possibili slittamenti. E allora che fare? Soluzioni alternative alla Cigo al momento non ci sono.

"Il rischio cosiddetto da ’microclima’ è monitorato dalle aziende – dice Stefano Crestini di Confartigianato – e riportato nella stragrande maggioranza dei casi nei documenti di valutazione rischi. Inoltre già nel rinnovo dell’ultimo contratto nazionale edile-artigiano, sottoscritto il 4 maggio 2022, e quindi in tempi non sospetti, si prevede l’opportunità di variare l’orario di lavoro in funzione dell’ottenimento di migliori condizioni psicofisiche dei lavoratori nello svolgimento delle attività, anche in relazione all’ambiente esterno. Se si dovessero palesare situazioni estreme si può usufruire della cassa integrazione secondo le disposizioni definite dal decreto emanato a fine luglio dal ministero del lavoro. Ci sono però cantieri, come quelli relativi ad edifici scolastici, dove le imprese sono chiamate a rispettare le consegne dei lavori o altre situazioni emergenziali dove è problematico interrompere i cantieri".

Per quanto riguarda il tessile rifinizioni e tintorie riapriranno quasi tutte il 28 agosto e si sono quindi salvate da questa settimana di grande caldo. Confindustria Prato non ha ricevuto richiesto di Cigo. Anche in Femca Cisl nessuna richiesta di Cigo, eccetto quelle per mancanza di lavoro.

M. Serena Quercioli