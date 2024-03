Cantiere. Publiacqua: ecco le strade

I lavori sulla rete idrica arrivano in zona via Strozzi/Sacro Cuore. Publiacqua infatti informa che dalle ore 8 di martedì prossimo, 12 marzo, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle abitazioni e nelle aziende per il cantiere di collegamento della nuova condotta idrica. Lo stop riguarda le seguenti vie: via Strozzi (tratto da via Tevere a via Renzo Gori), via Tevere, via Reno, via Delfini, via Rapezzi, via Barni, via Toccafondi, via Parrini, via Cialdini, via Renzo Gori.

Come spiegato dalla stessa Publiacqua, la situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio di martedì. Sempre Publiacqua fa sapere che in caso di condizioni meteo avverse l’intervento che è in programma per martedì, appunto, potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo. Publiacqua, in una nota, si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà alle utenze interessate, sottolineando però al contempo l’importanza dell’intervento per migliorare il servizio a tutta l’utenza del quartiere.