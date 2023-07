Cantiere per lo scolmatore Senso unico alternato e deviazioni

E’ partito il cantiere per la realizzazione dello scolmatore fognario in via Udine (intersezione via Livorno) a Montemurlo e in questi giorni bisogna fare attenzione alla viabilità e alla sosta. L’intervento è svolto da una ditta per conto di Publiacqua e fino alle 18 del 28 luglio nel tratto di marciapiede interessato dai lavori è vietato il passaggio dei pedoni. Inoltre, nell’area di cantiere è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada e un restringimento di carreggiata. Durante l’esecuzione dei lavori nella strettoia c’è il senso unico alternato, gestito dal personale della ditta, e direzione obbligatoria a destra in via Udine all’altezza del civico 164.