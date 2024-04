Cantiere nel giardino di via Redi. Più luce per migliorare la sicurezza

Nuovi punti luce nel giardino pubblico di in via Francesco Redi a Carmignano. Il Comune ha affidato a Consiag Servizi Comuni l’installazione di altri tre lampioni nel giardino dove si trovano un campo di calcetto e lo spazio per i giochi dei piccoli, oltre alle panchine.

Lo spazio verde negli ultimi anni è stato più volte colpito dai vandali. Una volta venne abbandonato un televisore proprio in mezzo al campo di calcio. Non solo, sono state rotte le recinzioni, è stata divelta la rete di gioco e disseminata sporcizia ovunque (bottiglie di birra, lattine, cartacce, avanzi di pizza e panini...) da chi lo frequenta di notte. Sempre nel giardino, più volte durante l’estate, è stata avvistata anche una famiglia di cinghiali, probabilmente in cerca di cibo o di passaggio, poiché l’oscurità favoriva il loro transito.

L’area è stata poi sottoposta a cura del Comune ad opere di valorizzazione: è stato realizzato un murale dietro il campo di calcio e l’area è stata riqualificata con la sostituzione degli arredi danneggiati. L’illuminazione, fino ad oggi, era costituita da una torre faro con proiettori ma non risultava uniforme su tutta l’area del giardino, perché gli alberi nell’area gioco dedicata ai bambini più piccoli non permettono alla luce di passare illuminandola così in maniera idonea. Il progetto del Comune ha quindi previsto di installare dei nuovi punti luce per migliorarne la fruizione e la sicurezza. Il preventivo inviato da Consiag Servizi Comuni per l’installazione di tre nuovi pali della luce ammonta a 5.428 euro, comprensivo di tutte le opere edili per l’alimentazione e i cosiddetti "plinti". L’area giochi per i bambini sarà quindi più sicura anche per le sere d’estate, quando il giardino è più frequentato, così da poter trascorrere un po’ di tempo al fresco in tranquillità.

M. Serena Quercioli