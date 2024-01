Cantiere in via Lambruschini: rischio code

Sarà una giornata di lavori sulla rete idrica quella odierna nel tratto compreso fra via Lambruschini e la rotondina con via del Palco, zona Pietà. Publiacqua, tramite l’azienda Hidronord, effettuerà il rifacimento di un allaccio all’altezza del civico 10 di via Lambruschini. Un intervento che si è reso necessario per ovviare ai problemi di bassa pressione nelle palazzine all’altezza di quel civico. Il cantiere comporterà il divieto di transito per i pedoni, il divieto di sosta su entrambi i lati della strada con rimozione forzata e il restringimento della carreggiata, oltre alla diminuzione del limite di velocità a 30 chilometri orari. In Comune c’era preoccupazione perché si tratta di un punto nevralgico del traffico cittadino: limitare la portata della rotondina di via Lambruschini significherebbe andare incontro a lunghe file e polemiche certe. Per questo assieme a Publiacqua e Hidronord verrà effettuato un tentativo di potere installare il cantiere sul lato di via del Palco, così da non toccare più di tanto la viabilità su via Lambruschini. Una rassicurazione che ha fatto sì che arrivasse il via libera dagli uffici tecnici del Comune, che altrimenti avrebbero chiesto di rimandare l’intervento al mese d’agosto, quando la portata del traffico fra scuole chiuse e periodo di vacanze è decisamente inferiore. L’intervento dovrebbe durare in tutta la giornata odierna, al massimo verrà concessa una proroga fino a domani.

Preoccupati anche i residenti, la speranza è che l’impatto sul traffico sia leggero.