Cantiere in via Firenze Divieti fino a venerdì 24

Dopo i lavori in viale della Repubblica, che all’inizio del mese hanno provocato disagi a causa della rottura di un tratto di fognatura proprio nel centro della strada, adesso fino al 24 febbraio, venerdì prossimo, è la volta di via Firenze. In particolare sono previsti divieto

di sosta e restringimento della carreggiata in corrispondenza di alcuni civici per lavori di asfaltatura che potrebbero creare rallentamenti. Servirà dunque pazienza per i prossimi giorni, in attesa che gli operai completino l’intervento in programma nella strada.