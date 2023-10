Cantiere in via Capponi. Intervento per il gas

Sono in fase di conclusione i lavori di scavo in un tratto di via Gino Capponi per la sostituzione della rete del gas e per il rifacimento degli allacciamenti, richiesti da Toscana Energia e a cura della Cooperativa Edile Appennino. Come dichiarato dall’assessore alla città curata, Cristina Sanzò, l’intervento - iniziato il primo ottobre - dovrebbe concludersi a breve. L’avvio dei lavori ha comportato una serie di limitazioni nel tratto interessato (ossia quello compreso tra l’intersezione con via Luigi Cadorna e l’intersezione con via R. Lambruschini), quali transito vietato ai pedoni; divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; restringimento della carreggiata; strettoia e senso unico alternato da movieri; strettoia e senso unico alternato a vista e limite massimo di velocità.