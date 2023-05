Cantagallo ricerca "sponsor" E si prepara già al Natale 2023

Il Comune di Cantagallo ricerca sponsor per gli eventi del territorio per l’anno 2023: il bando è on line sul sito istituzionale del Comune di Cantagallo. In particolare, le offerte di sponsorizzazione avranno come obiettivo la copertura dei costi per organizzare gli eventi "GallinGiardino", esposizione di animali da cortile, laboratori per bambini, mercatino della solidarietà, mostre d’arte e della presentazione dell’intervento "Progettare la centralità della Montagna", in collaborazione con il dipartimento di architettura dell’Università di Firenze, che si terranno a breve in giugno (data da definire) e del "Natale a Cantagallo", rassegna natalizia di concerti, spettacoli, mercatini, laboratori, animazioni e decorazioni. Saranno accettate proposte da imprenditori individuali, imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, istituzioni. Le proposte dovranno pervenire entro le 12 del 22 maggio 2023 per i due eventi di giugno ed entro le 12 del 30 settembre per la sponsorizzazione della rassegna di Natale.