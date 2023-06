Cantagallo, la rinascita Confronto sui progetti

La rinascita di Cantagallo, e dell’intera Vallata, deve partire dalle esigenze di chi ci abita con la sfida di una nuova centralità e la garanzia dei servizi ai cittadini. È la svolta che nasce dal patto di collaborazione che vede alleati il Comune, il Pin e il dipartimento di architettura dell’Università di Firenze (corso di laurea in pianificazione con sede a Prato).

Ieri è arrivato il momento del confronto sui risultati: sono state individuate sette azioni-sfida di cambiamento su cui continuare a lavorare per il futuro.

A villa Guicciardini c’è stato un confronto a cui hanno partecipato – con il drappello di studenti che da tempo lavora a progetti per il futuro di Cantagallo – il sindaco Guglielmo Bongiorno, l’assessore del comune di Prato Valerio Barberis, la professoressa Daniela Poli, presidente del corso in pianificazione. Sono intervenuti anche gli imprenditori Riccardo Matteini e Giovanni Santi che hanno messo in evidenza il "valore aggiunto" rappresentato dal contesto territoriale per le loro aziende. Presente anche Emanuele Lo Conte, protagonista del recupero di villa Guicciardini. "Va superata la logica della marginalità per affermare quella di una nuovo centralità che parte dalle esigenze degli abitanti della Vallata e di Cantagallo, che guarda alle interconnessioni territoriali, alla dotazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture digitali – ha insistito il sindaco Bongiorno – Il progetto con l’università, che di certo non si conclude oggi, è stato fondamentale per guardare ai problemi del territorio, da nuova prospettiva".

Per Barberis quello di Cantagallo è un progetto simbolo di un nuovo rapporto con l’Università che porta anche in evidenza il sistema di relazioni territoriali della Vallata con Prato.