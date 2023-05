Canini a Il Garibaldi. Due sold out

Oggi al Teatro Fabbrichino alle 16.30 ultima replica di "Dissonorata" di e con Saverio La Ruina. Nello spettacolo La Ruina indossa i panni di Pasqualina, una donna che vive in un piccolo villaggio della Calabria, la terra d’origine dell’autore, dove risuonano e riverberano le esperienze delle nonne, delle zie, delle mogli, delle amiche e delle vicine che hanno avuto a che fare con situazioni tragiche, grottesche, surreali, talvolta anche comiche ma cariche di un’amara ironia. Ed ecco che evocativamente un piccolo villaggio calabro assume elementi universali, dove si ritrovano storie di altri luoghi e di altri tempi.

Di tutt’altro genere la proposta de Il Garibaldi che ospita Jonathan Canini (foto), fuoriclasse della nuova comicità toscana. Il giovane comico presenta in anteprima il nuovissimo spettacolo "Vado a vivere con me". Il debutto in calendario di oggi è andato sold out nel giro di poche ore, ma sono esauriti anche i posti per la replica di domani. Per venire incontro alle tante richieste del pubblico sono state aggiunte quattro nuove date: domenica 14, lunedì 15, venerdì 19 e sabato 20 maggio, sempre alle 21. I biglietti (posto unico 18 euro) sono disponibili sul sito www.ilgaribaldi.it, su www.ticketone.it