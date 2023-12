Candidato senza primarie anche per la sfida in città. La scelta a fine gennaio

A Firenze Sara Funaro, assessore al sociale della giunta Nardella, senza passare dalle primarie. E a Prato? La linea non cambia nemmeno in città, a maggior ragione adesso che il partito, per la sfida nel capoluogo, ha deciso di rinunciare allo strumento di selezione dei candidati che ne ha caratterizzato gli ultimi anni, peraltro alimentando spesso tensioni.

Da settimane il segretario pratese Marco Biagioni ha tracciato la linea da seguire: la ricerca di un candidato unico e condiviso, possibilmente anche con gli alleati, ma sarà dura, senza fare le primarie. Sarà così, con un orizzonte temporale breve ma non brevissimo, complice il periodo festivo. E’ possibile che la scelta venga fatta tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio all’interno, almeno al momento, della rosa di nomi proposta di recente nel sondaggio voluto dal partito e commissionato da Scenari Politici all’agenzia Winpoll. In particolare i nomi sondati, su un campione di 800 pratesi dai 18 anni in su, sono stati: il segretario del partito Marco Biagioni, la consigliera regionale Ilaria Bugetti, l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, il vice sindaco Simone Faggi, le assessore comunali Ilaria Santi e Benedetta Squittieri, a cui si aggiunge la capo di gabinetto della Regione Cristina Manetti (i risultati ufficiali non sono stati resi noti).

Resta il problema del rapporto con gli alleati, a partire da Italia Viva. Al momento dem e renziani governano insieme, ma non è un segreto che l’ex terzo polo voglia presentare un candidato proprio in vista delle elezioni amministrative del 2024. Trovare un punto di convergenza, come a Firenze, non sarà affatto semplice.

L.B.