Candidato Pd, fumata nera. Ora si va ai supplementari

Dallo stallo alla messicana, alla novella dello stento. Il Pd non riesce a trovare l’accordo sul candidato sindaco, la sintesi fra le sue varie anime, il punto di equilibrio che garantisca un nome unitario, possibilmente vincente e poi in grado di governare una città così complessa, così problematica. Restano in campo varie ipotesi, le solite ormai da mesi, a turno più o meno accreditate. C’è Ilaria Bugetti, ex sindaco di Cantagallo, poi segretaria del partito (vincente su Stefano Ciuoffo, oggi assessore in Regione), quindi consigliera regionale (vincente su Nicola Ciolini, oggi presidente di Alia e amministratore delegato di Estra). Per i suoi sostenitori la candidata da preferire, per popolarità ed esperienza, ma non gradita a una parte del partito e non solo per aver sostenuto Stefano Bonaccini alle primarie. C’è l’altra Ilaria, Santi, assessore alla pubblica istruzione, campionessa di preferenze alle ultime elezioni, che invece si era schierata con Elly Schlein. Ma non è detto che siano solo le due Ilarie le protagoniste di questo finale di partita, ormai ai tempi supplementari. Sta per scoccare il tempo dei rigori e altri nomi circolano, com’è inevitabile che sia nella bolla della politica e del suo vano chiacchiericcio in attesa del verdetto.

Resta comunque sul tavolo il nome del vice sindaco Simone Faggi, forte della sua esperienza di questi dieci anni a fianco di un sindaco che chiude il mandato con grande popolarità. Per Biffoni la prima scelta è lui. Chi decidera e quando? Anche questa settimana non mancheranno incontri e telefonate, con l’obbiettivo di chiudere entro il prossimo weekend su un nome da presentare in direzione e da lanciare per acclamazione ( in ritardo sulla tabella di marcia prefissata). L’ultima parola, sentita la base e i maggiorenti Pd, spetta al giovane segretario Marco Biagioni, inizialmente in corsa, ma che per adesso ha fatto un passo di lato. Il rigore di fine partita lo tirerà lui.

an.be.

