Campo del Ciorniolo: "Cade tutto a pezzi. Ora va recuperato"

Il gruppo di Fratelli D’Italia di Vernio presenta una mozione per la riqualificazione degli impianti sportivi del Ciorniolo. A darne notizia, lo stesso capogruppo in consiglio comunale, Marco Curcio, che in una nota scrive: "Il complesso sportivo del Ciorniolo è da anni il simbolo del disinteresse e dell’immobilismo delle amministrazioni di sinistra che si sono succedute alla guida del Comune di Vernio. Un’area che avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento per lo sport, la socialità e l’aggregazione giovanile è stata trascurata, senza alcuna visione strategica né interventi concreti. Oggi serve un cambio di passo: basta promesse vuote, è il momento di restituire dignità a un’infrastruttura che appartiene alla nostra comunità".

La mozione di Fratelli d’Italia propone un intervento complessivo, dalla riqualificazione dei campi alla revisione della convenzione con i gestori, fino all’elemento centrale della copertura degli impianti. Si chiede inoltre che venga redatto uno studio tecnico per sistemare la pista di atletica e che si attivino tutte le vie possibili per reperire fondi pubblici – regionali, nazionali ed europei – oppure che si valuti un intervento diretto da parte del Comune. "La realtà dei fatti è semplice – prosegue Curcio –: oggi, a Vernio, si può praticare quasi esclusivamente il calcio. La palestra della scuola Pertini è chiusa da anni a causa di un intervento mal gestito. La struttura ospitava tante attività sportive e sociali, che ora sono rimaste senza una sede. Anche altri impianti comunali risultano da tempo in condizioni non ottimali. L’unico spazio davvero operativo è quello dell’Impavida Vernio. Nel frattempo, il Ciorniolo è lì, abbandonato a se stesso. Una struttura comunale che dispone di due campi all’aperto, spogliatoi, una zona ristoro e una pista di atletica leggera. I campi non sono più funzionali per attività regolamentate, gli spogliatoi sono datati e la pista non è adatta a competizioni ufficiali".

Curcio ha già valutato l’aspetto economico. "Il Rendiconto della Gestione 2024 ha evidenziato un avanzo disponibile che, se impiegato con responsabilità, può essere destinato proprio ad interventi strategici come questo", ha concluso.