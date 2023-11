Campagna fiscale per 200 addetti

Sono circa 200 sono gli operatori che Cgil, Cisl e altre associazioni sindacali della Toscana ricercano per la campagna fiscale 2024. Di questi, un centinaio sono richiesti dalle varie sedi Caaf Cgil nella regione. La selezione è aperta a studenti, laureati, laureandi o diplomati nell’area giuridico economica. Saranno inoltre favorevolmente considerati i candidati che abbiano maturato esperienza nel settore fiscale e che intendano riqualificarsi o ampliare le proprie conoscenze in ambito fiscale. Il corso per diventare operatore sarà gratuito e si svolgerà tra febbraio e marzo. Sono richieste ottime competenze digitali e disponibilità dell’utilizzo di un pc dotato di webcam, microfono e adeguata connessione internet (in quanto il corso formativo si svolgerà parzialmente on line), spiccate capacità relazionali e capacità di lavoro in team, disponibilità a muoversi sul territorio. Info: www.caafcgiltoscana.itindex.phplavora-con-noi. Requisiti simili sono richiesti a chi vuole partecipare al secondo bando pubblicato dalla Cisl Toscana sul sito cafcisltoscana.itlavora-con-noi-2, che per i centri di assistenza fiscale cerca una settantina di operatori junior. Chi ha già fatto domanda per il primo bando, scaduto il 22 ottobre, non deve candidarsi una seconda volta. I candidati selezionati avranno accesso ad un corso gratuito di circa 160 ore che si svolgerà

da gennaio a marzo 2024. La frequenza del corso, per almeno il 70% delle lezioni e dei moduli obbligatori (diritti e doveri dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro) dà diritto al conseguimento dell’attestato di frequenza.

mo.pi.