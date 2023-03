Campagna elettorale La sfida parte a cena

Una cena per incontrare gli elettori. Sono due gli appuntamenti conviviali durante i quali protagonista sarà la politica. Il primo è stasera, alle 20, con i simpatizzanti del centrosinistra e il candidato Francesco Puggelli che si ritroveranno al circolo Arci "Luigi Becagli" e il secondo domenica 2 (ore 20) con il centrodestra e il candidato Riccardo Palandri al circolo Mcl "Il Mestolo d’Oro". Il clima elettorale nelle ultime settimane è stato molto acceso, così come lo è il dibattito sui social. I due schieramenti hanno scelto per la prima cena due locali altrettanto importanti: la tradizionale "casa del popolo" per la sinistra, il circolo Mcl, nei locali della Misericordia, per la destra. La lista di Puggelli propone una tortellata di autofinanziamento (prenotazioni 055877202), il Comitato Palandri si affida al menu del circolo (prenotazioni 328.8590275).