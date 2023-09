Campagna antinfluenzale al via. In arrivo 54.554 dosi per Prato

La campagna di vaccinazione antinfluenzale è ormai alle porte. Insieme al siero per combattere il male di stagione, i medici potranno somministrare anche il vaccino anti covid, secondo un calendario già reso noto dalla Regione Toscana. Così si inizia il 2 ottobre con le vaccinazioni degli ospiti delle Rsa e si proseguirà il 12 ottobre con le somministrazioni agli operatori sanitariu e sociosanitari delle strutture pubbliche e private per poi dare il via alla campagna che interessa la stragrande maggioranza dei pazienti con i medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta a partire dal 16 ottobre. Per la vaccinazione contro il covid sarà utilizzata una nuova ed aggiornata formulazione di vaccini a mRNA e proteici, disponibili a partire dalla fine di settembre e che potrà essere utilizzato come dose di richiamo o come ciclo primario.

Per la Zona distretto pratese sono in arrivo in totale 54.544. Da ricordare che le dosi di vaccino necessarie per la campagna di vaccinazione antinfluenzale vengono, da alcuni anni, consegnate ai medici di medicina generale tramite le farmacie del territorio in base a un accordo di distribuzione per conto della Asl. Vediamo nel dettaglio quante saranno le dosi assegnate ai dottori di famiglia: 37.550 dosi

di vaccino antinfluenzale tetravalente non adiuvato; 12.370 dosi di vaccino antinfluenzale tetravalente adiuvato; 1.124 dosi di vaccino antinfluenzale tetravalente alto dosaggio e altre 1.000 dosi per eventuali esigenze dovute a variazione del numero di assistiti che abbiano diritto alla somministrazione.

A queste si aggiungono le dosi di vaccino antinfluenzale (tetravalente non adiuvato) che saranno rese disponibili nella Zona distretto pratese per la vaccinazioni somministrate in ambito ospedaliero, del Dipartimento di prevenzione, al personale dipendente e alla Casa Circondariale La Dogaia per un totale di circa 2.500 ulteriori dosi (a partire dal 12 ottobre).

Le iniezioni contro il covid-19 e anche quelle contro l’influenza di stagione si possono ricevere da lunedì prossimo, 2 ottobre, nei centri vaccinali delle aziende sanitarie: a Prato al Dipartimento di via Lavarone e nei centri accreditati. Vi potranno accedere i soggetti ad elevata fragilità, adulti o minori che siano (da 6 mesi a 59 anni), i quali potranno prenotarsi tramite il portale regionale https:prenotavaccino.sanita.toscana.it. Come detto da lunedì partirà la vaccinazione degli ospiti delle Rsa, ai quali, assieme al vaccino covid, sarà somministrato il vaccino antinfluenzale ad alte dosi. Saranno i medici di medicina generale ad occuparsene, assieme al personale delle aziende sanitarie territoriali. Le donne in gravidanza e i cargiver dei soggetti fragili si potranno vaccinare a partire dal 12 ottobre. In entrambi i casi la prenotazione si effettua dal portale regionale. Invece, inizierà il 16 ottobre la somministrazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e riguarderà tutti gli assistiti con almeno sessanta anni di età o che rientrano nell’elenco dei soggetti a cui il Ministero ha raccomandato la vaccinazione.

Anche le farmacie, già coinvolte nella distribuzione delle dosi di vaccino antinfluenzale ai medici di base, avranno un ruolo, in via di definizione, nella campagna vaccinale sia contro il male di stagione sia contro l’infezione da covid-19.

