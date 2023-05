Camminata di solidarietà nella natura

Appuntamento con il ’Cammino dell’acqua’, la corsa non-competitiva e la camminata ludico-motoria ’A spasso per i borghi’, promosse dalla Banda dei Malandrini con il patrocinio del Comune di Montemurlo, in programma venerdì 26 maggio con ritrovo alle 18,30 da piazza della Libertà. Un cammino ricco di suggestioni tra antichi borghi, torrenti, cascate e ville storiche, al quale possono partecipare tutti. Tre i percorsi proposti di 3, 5 o 10 chilometri a velocità libera. Per partecipare alla manifestazione è prevista una quota simbolica di partecipazione di 1 euro. Tutto il ricavato sarà donato al progetto ’Vela’ del Comune di Montemurlo che si occupa del sostegno alle famiglie indigenti. Lungo il percorso sarà presente un punto di rifornimento per l’acqua ma non ci saranno bicchieri monouso, per questo è obbligatorio portare con sé il bicchiere, che sarà fornito da Publiacqua alla partenza. La camminata passerà anche dal giardino della Rocca di Montemurlo e percorrerà in parte il tracciato della tappa montemurlese del Cammino di San Jacopo in Toscana e del Cammino dell’Acqua che sarà inaugurato a fine mese.

"Una bella opportunità per scoprire le ricchezze storiche e naturalistiche del territorio e per correre o camminare insieme a tante persone - sottolinea l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli -. La manifestazione è organizzata dalla Banda dei Malandrini che proprio in questi giorni, per conto del Comune, si sta occupando di completare l’installazione della cartellonistica lungo ’Il cammino dell’acqua’. ’A spasso per i borghi’, infatti, percorrerà una parte del tracciato del percorso che permetterà di scoprire il paesaggio fluviale e le meraviglie naturalistiche nascoste lungo il torrente Bagnolo fino al bacino di Montachiello"

