Cammina sull’argine Vede corpo nel fiume

Stava camminando sull’argine dell’Arno, in via Brucianesi a Lastra a Signa, quando dall’altra parte del fiume, ha intravisto un corpo vicino alla vegetazione. L’uomo ha lanciato subito l’allarme ai carabinieri, che sono arrivati sul posto. Quella zona insiste nell’area del comune di Carmignano. I carabinieri intervenuti sono giunti dalla stazione di Poggio a Caiano.

Una volta tirato fuori dalle acque, il cadavere è risultato essere di un giovane straniero. Una volta recuperato, è stato trasportato nel reparto di anatomia patologica dell’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Secondo le forze dell’ordine potrebbe trattarsi dell’uomo che è stato visto lanciarsi nell’Arno, vicino alla Pescaia delle Cascine, a Firenze, il 28 maggio scorso, senza poi riemergere dalle acque.

Il corpo dell’uomo, nonostante le battute di ricerca dei vigili del fuoco della sede centrale di Firenze Ovest con l’impiego di sommozzatori e gommone, non avevano dato alcun esito, come pure il sorvolo della zona con l’elicottero dei vigili del fuoco di Cecina. In quello stesso giorno, il 28 maggio, alle 9,30, i vigili del fuoco di Firenze erano intervenuti al Ponte alla Vittoria, nel capoluogo toscano, per soccorrere una persona che minacciava di gettarsi in Arno. I pompieri hanno scandagliato tutta l’area della Pescaia senza purtroppo riuscire a trovare nessuna traccia dell’uomo.

La speranza è che l’autopsia, che è stata eseguita nella giornata di ieri sulle spoglie del ragazzo ripescato dall’Arno, potrà chiarire i dubbi sull’identità del morto.