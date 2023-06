Camion ribaltato e caos sulla 325 "Ora soldi dal governo per i lavori"

"Risorse straordinarie per affrontare le emergenze". All’indomani dell’ennesimo incidente che ha bloccato la 325 a causa di un’autocisterna che si è ribaltata all’altezza della Briglia, il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, ha deciso di chiedere l’intervento del governo per risolvere una situazione stagnante da decenni. Contiene la richiesta di risorse straordinarie per affrontare le emergenze del sistema di mobilità la lettera diretta al presidente del consiglio Giorgia Meloni e al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e inviata per conoscenza anche ai parlamentari pratesi.

"La Val di Bisenzio ha un ruolo strategico e merita grandissima attenzione - sottolinea Bongiorno - Il Comune di Cantagallo, durante il Covid, ha progettato, grazie al generoso impegno dei suoi tecnici, la messa in sicurezza dei 650 chilometri della rete viaria comunale definendo progetti per circa 4,5 milioni di euro. Una cifra enorme per un piccolo Comune. In questi due anni - prosegue il sindaco - già una parte di quella progettualità è stata realizzata o è in corso di realizzazione con lavori per 1 milione e 290 mila euro. Una cifra davvero importante, molto altro ancora resta da fare, ma senza ulteriore trasferimento di risorse è impossibile dare compimento al programma".

Bongiorno ricorda al governo la situazione di estrema fragilità della Val di Bisenzio, a causa della 325. "Una situazione – fa notare - che spesso si trasforma in vera e propria emergenza, per cui quotidianamente i cittadini e le imprese pagano un prezzo altissimo". Bongiorno chiede un intervento con forza: ma quale può essere la soluzione?: "Solo un progetto innovativo, integrato e di area vasta, accompagnato da una nuova idea di decentramento dei servizi nelle aree montane, può raggiungere l’obiettivo di alleggerire il traffico sulla 325", prosegue .

"La situazione di estremo disagio che sta vivendo la Val di Bisenzio può essere superata, con il decisivo intervento del governo attraverso la realizzazione di un progetto integrato sul sistema di mobilità, finanziato con risorse straordinarie". Secondo il sindaco di Cantagallo “ è di fondamentale importanza oggi affrontare il tema di un nuovo sistema di mobilità per la Vallata, sistema che si muova in più direzioni: Incremento del trasporto ferroviario, integrazione del servizio di trasporto pubblico locale tra ferro e gomma, una nuova rete viaria di collegamento con le aree urbane di Prato, Pistoia, Firenze e Bologna e messa in sicurezza della viabilità secondaria e di emergenza di competenza comunale.