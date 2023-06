Camion di gpl ribaltato Andava a rifornire le case della zona Sentiti i testimoni

Vanno avanti le indagini della polizia municipale della Val di Bisenzio per capire che cosa è successo martedì mattina quando un’autocisterna carica di gpl, altamente infiammabile, si è ribaltata all’improvviso alla Briglia bloccando la ex statale "325" per tutta la giornata. Sono stati sentiti i testimoni e anche il conducente del mezzo, le cui condizioni per fortuna sono buone. Il racconto dei testimoni sarà fondamentale per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha sollevato non poche polemiche – sia fra i cittadini sia a livello politico – sulla sicurezza della "325", soprattutto in quel punto dove la strada si restringe per far spazio alla pista ciclabile. E’ stato inoltre accertato che il camion si stava recando in alcune abitazioni della zona per il rifornimento del gas. In molti, infatti, si sono chiesti il perché una autocisterna piena di gpl stesse passando dalla Valbisenzio e dove fosse diretta. Resta da chiarire se nell’incidente sono coinvolti altri mezzi. La strada è stata chiusa dalla mattina fino alle 21 di martedì costringendo gli automobilisti a prendere strade alternative non senza disagi. A protrarsi infatti sono state le operazioni di recupero del gas, travasato in un’altra cisterna, prima di poter rimuovere il mezzo dal centro della carreggiata. Alcune famiglie inoltre hanno dovuto subire i disagi di dover restare fuori casa per l’intera giornata, finché la zona non risultava di nuovo sicura.

Intanto i tre sindaci della Val di Bisenzio hanno annunciato una mobilitazione e hanno chiamato in causa direttamente il Governo chiedendo "lo stanziamento di risorse straordinarie per garantire la sicurezza della mobilità e la fruibilità della viabilità alternativa alla SR 325 in caso di situazioni di emergenza, ma anche interventi risolutivi per il trasporto ferroviario, al fine di alleggerire il traffico veicolare sulla strada".

"Sappiamo che sono state ore difficilissime per i cittadini e per le imprese della Vallata ed esprimiamo tutta la nostra gratitudine ai cittadini per la pazienza con cui hanno affrontato una situazione eccezionale - dichiarano Bongiorno, Bosi e Morganti - la stessa gratitudine è rivolta a tutti coloro che si sono impegnati per risolvere la criticità e per gestire la situazione".

"Si è trattato di un evento eccezionale che si inserisce in uno scenario più ampio che riguarda l’accessibilità e la mobilità ma anche la complessiva situazione del territorio della Val di Bisenzio – fanno notare i sindaci – i nostri abitanti e le nostre imprese hanno scelto di vivere qui e di continuare a lavorarci per questo c’è bisogno di finanziare un vero e proprio piano per la messa in sicurezza del territorio. Quando si parla di viabilità in Vallata oltre alla SR 325 parliamo, ad esempio, un numero considerevole di strade comunali che necessitano di interventi di manutenzione da finanziare, un reticolo determinante per la mobilità dei cittadini e per la manutenzione del territorio. La nostra Valle è densamente abitata e ci sono infrastrutture che vanno garantite. Presenteremo le nostre richieste alla presidente Meloni e al ministro delle Infrastrutture Salvini".

L.N.