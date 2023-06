Passa il camion dei rifiuti: giù il palo della luce. Strada bloccata

Prato, 22 giugno 2023 – Singolare incidente in via Ludovico Antonio Muratori, nella zona della Pietà a Prato. Un camion dei rifiuti ha divelto un palo della luce. La strada – non molto larga – è quella sul retro della stazione centrale. Non risultano feriti, ma le l’incidente ha causato ripercussioni sulla viabilità. La strada interessata è rimasta bloccata in attesa dell’intervento dei tecnici e della polizia municipale.