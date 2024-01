Camici miei per la San Vincenzo

Appuntamento venerdì 26 gennaio alle 21 al Politeama pratese con lo spettacolo "Prima di andare a Hollywood" messo in scena dal gruppo teatrale "Camici miei" in collaborazione con il Lions Castello dell’Imperatore presieduto da Lucia Livatino. I testi sono di Rodolfo Betti, musiche originali e regia di Claudio Azzini. Il ricavato sarà devoluto alla san Vincenzo de’ Paoli di Prato e al volontariato vincenziano di santa Maria della Pietà. La compagnia di medici-attori "Camici miei" debuttò nel 1972 proprio al Politeama sotto la guida artistica di Rodolfo Betti e fu Roberta Betti a comporre le musiche per i primi spettacoli. Per informazioni e prenotazioni: biglietteria del Politeama Pratese tel. 0574/603758; [email protected].