Prato, 5 ottobre 2018 - Oscar alla carriera per Marino Giannoni, una vera istituzione nel mondo gastronomico e della ristorazione pratese. Giannoni, 88 anni, di cui 70 trascorsi in sala, al servizio dei clieni, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento al The Best Chef Awards andato in scena al teatro Vetra di Milano. La manifestazione, che in pratica è una specie di notte degli Oscar per tutti gli chef del mondo e che premia ogni anno chi si è distinto particolarmente in cucina, nel suo ristorante, in questa occasione ha deciso di fare un’eccezione e di premiare l’incredibile traguardo raggiunto da Marino, il più famoso cameriere della città e dei dintorni, ormai conosciuto e apprezzato da almeno tre generazioni di pratesi. Un «maestro di sala», Giannoni, che fra l’altro non ha alcuna intenzione di appendere il completo da lavoro al chiodo e continua a deliziare e intrattenere con impagabile savoir faire i clienti del PepeNero, ristorante aperto più di 15 anni fa da suo figlio Mirko.

Chiunque ami la buona cucina, in effetti, non avrà potuto fare a meno di imbattersi, almeno una volta nella vita, nella gentilezza di Marino: un modo di fare, il suo, alla mano, ma al tempo stesso elegante e di gran classe, capace di riportare in un attimo gli avventori indietro nel tempo. Del resto di gavetta Giannoni ne ha fatta un bel po’, iniziando da ragazzo a prendere le comande ai tavoli dell’Hotel Giardino, per poi diventare per ben 42 anni uno dei pilastri del ristorante da Baghino. E adesso la nuova giovinezza al PepeNero, dove molti clienti vanno appositamente per farsi servire da lui, per salutarlo o per vederlo all’opera (oltre ovviamente ad apprezzare i piatti cucinati dal figlio). Tutto è nato da una foto postata dal figlio e dalla nuora su Instagram: un’immagine in cui Marino è ritratto mentre abraccia idealmente il libro di ricette di Joan Roca, uno degli chef più famosi al mondo, premiato proprio sullo stesso palco milanese poco prima di Gianoni.

Una foto che ha riscosso un apprezzamento incredibile sui social e che ha creato curiosità negli organizzatori del «The Best Chef Awards». Da lì a scoprire l’incredibile storia di Marino e a decidere, assieme ai ritici gastronomici di tutto il mondo, di premiarlo il passo è stato breve.

«E’ un riconoscimento importantissimo che valorizza la grande passione e dedizione di un grande uomo. Mio padre è ancora emozionato, come del resto tutti noi – commenta il figlio Mirko Giannoni –. Credo soprattuto che sia un importante riconoscimento per tutta la città. Un premio che ha portato Prato sui più importanti palcoscenici internazionali della ristorazione».

Leonardo Montaleni