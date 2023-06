Cameriere picchiato e ferito al pub L’aggressione è stata una vendetta

Era tornato al Wallce con l’intenzione di vendicarsi. Vendicarsi perché la sera prima era stato allontanato dal titolare dopo aver fatto pensati apprezzamenti su due ragazzine. Così, la sera successiva, il 3 giugno, si è ripresentato al Wallace di piazza Mercatale e quando ha visto la prima persona che indossava la maglia della divisa del locale ha preso un posacenere e glielo ha spaccato in faccia. Poi è scappato. Le indagini dei carabinieri sono partite subito dopo la denuncia del giovane cameriere, che ha riportato la frattura del setto nasale, oltre al forte choc per l’aggressione subita.

In poco meno di 15 giorni i carabinieri sono riusciti a risalire all’aggressore. I militari dell’Arma hanno denunciato un marocchino di 19 anni, senza fissa dimora, clandestino, pregiudicato, per il reato di lesioni aggravate.

Come detto, i fatti risalgono al 3 giugno scorso quando il cameriere, pratese di 22 anni, del Wallace è stato stato aggredito da uno nordafricano che l’ha colpito ripetutamente al volto con un posacenere di vetro, procurandogli varie lesioni fra cui la frattura del setto nasale.

I primi accertamenti e le testimonianze acquisite dopo la denuncia formalizzata il giorno seguente alla stazione carabinieri di Prato, hanno permesso di individuare l’accompagnatore dell’aggressore, un giovane albanese di seconda generazione. L’albanese, però, sentito dai militari, ha tentato di ostacolato l’identificazione del nordafricano fornendo una versione poco credibile per la quale è stato denunciato per favoreggiamento personale.

L’acquisizione delle immagini delle telecamere del locale hanno permesso di individuare l’autore della violenta aggressione la cui foto è stata trasmessa alle varie pattuglie sul territorio. Alla fine, il marocchino è stato rintracciato nel fine settimana.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, sembra che si sia trattato di una azione di ritorsione del giovane nordafricano nei confronti del titolare del Wallace. Il giorno precedente al pestaggio, infatti, il marocchino era stato redarguito verbalmente dal titolare del locale perché nel passare davanti al pub, lo straniero era stato notato mentre infastidiva in modo petulante due giovanissime ragazze. Motivo per cui la sera dopo il clandestino è tornato nel locale con l’intento di vendicarsi. Il marocchino si è scaraventato contro la prima persona associabile al locale, ossia il povero cameriere che ancora non è guarito fisicamente, e psicologicamente, dall’aggressione.

