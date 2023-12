Camere d’autore: tanti ospiti domani all’Art Hotel Museo

All’Art Hotel Museo nuovo appuntamento con l’arte contemporanea e le Camere d’autore dell’Archivio Carlo Palli, domani dalle 17: una serata multidisciplinare fra arte, cultura, musica, moda e ospitalità condotta da Ilaria Magni che illustrerà il progetto delle Camere d’autore, iniziato negli anni della fondazione del Pecci e proseguito grazie al noto collezionista pratese. Apriranno le danze Massimo Biagi Miradario e Debora di Bella, che racconteranno attraverso una lettura e un video il percorso dell’artista Miradario e l’importante sodalizio con Debora di Bella, a seguito del quale è nato il duo Miradebora. Sarà poi la volta di Fabio Simonini, che presenterà il suo libro Amore Irripetibile, edito da Porto Seguro,e di Francesco Braida che eseguirà al pianoforte Hungarian Rhapsody n. 12, con commento di Luca Sposato, eclettico artista della Camera d’Autore 401. Si proseguirà con un focus su Gabriella Furlani per celebrare i primi 50 anni della sua attività artistica, iniziata proprio a Prato nel 1973. Sarà poi la volta di Annamaria Biagini, artista della Camera d’Autore 216, con il suo favoloso mondo di Babudrus. Si parlerà anche del celebre fotografo fiorentino Carlo Cantini, indiscusso protagonista della fotografia d’arte del XX e XXI secolo, per finire con l’eclettico artista pistoiese Lugi Petracchi, fondatore di Spazio Zero Arte Contemporanea. Nel corso della serata sfileranno tra gli ospiti i capi d’altra moda della stilista pratese Eleonora Lastrucci. Al termine delle presentazioni, il pubblico sarà invitato dalla curatrice nelle stanze e negli ambienti d’autore per la visita diretta alle opere insieme agli artisti. La partecipazione è libera con prenotazione obbligatoria: [email protected] - 348 4013707.