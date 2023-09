Camerata, un regalo alla città. Super programma per i 25 anni. Via alla campagna abbonamenti

"Una delle più belle soddisfazioni che la Camerata ha avuto in questi primi 25 anni di vita è stata quella di far conoscere alla nostra comunità tanta musica e tanti capolavori". Alberto Batisti, direttore artistico della Camerata Strumentale di Prato, presenta così la nuova stagione concertistica che da ottobre a maggio regalerà ai pratesi e non solo la grande musica classica. Otto concerti, più quello del concorso Dante 700, che ripropongono opere classiche, da Beethoven a Bach, ma anche un programma di autori meno noti, in parte contemporanei, come Tabakova, con The patience of Trees dedicata alla natura, o le sinfonie di Carl Ditters von Dittersdorf sulle Metamorfosi di Ovidio.

"Fra i nostri doveri c’è indubbiamente l’impegno all’esecuzione delle partiture che sono i fondamenti del repertorio – aggiunge Batisti – tuttavia abbiamo anche un altro compito, accendere la curiosità del pubblico verso autori meno frequentati o composizioni meno note, ma che è giusto offrire all’ascolto perché rivelano meraviglie". Venticinque anni durante i quali la Camerata Strumentale è cresciuta tanto da essere oggi riconosciuta dal ministero. "Un lavoro importante – ricorda l’assessore alla cultura Simone Mangani – che ha avvicinato tanti ragazzi al mondo della musica. I risultati sono evidenti, a partire dal riconoscimento del ministero in ambito Fus di oltre 150mila euro". La Camerata è sostenuta anche dall’ amministrazione comunale con 150mila euro, insieme alla fondazione Cassa di Risparmio di Prato: "La nostra vicinanza – dice la presidente Diana Toccafondi – è tangibile, oltre il sostegno economico". Anche quest’anno la maggior parte dei concerti si terrà al Politeama, la casa della Camerata, con due eccezioni. Un appuntamento sarà in Sant’Agostino e l’altro in San Domenico. "Abbiamo investito nella Camerata – aggiunge il sindaco Biffoni – Nel tempo è cresciuta anche a livello internazionale senza tralasciare l’importanza dell’ educazione musicale verso le nuove generazioni". La campagna abbonamenti parte oggi con diritto di prelazione fino al 6 ottobre. La biglietteria è al Politeama, aperta dal martedì al sabato, all’ex Chiesino di San Giovanni dal lunedì al venerdì.

La stagione partirà venerdì 6 ottobre con la coproduzione insieme all’Orchestra La Filhamonie, direttore Nima Kesharvazi. La serata dedicata al concorso di composizione sinfonica "Dante 700 – La dolce sinfonia di Paradiso". Concerto di premiazione con l’esecuzione delle partiture finaliste e proclamazione del vincitore. Giovedì 9 novembre concerto inaugurale, direttore e violino Antije Weithaas. Il programma prevede: Beethoven (Coriolano, Ouverture op. 62), Mendelssohn (concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra) e Mozart (Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550).

Giovedì 30 novembre al Politeama è atteso il direttore Yakov Zats che il pubblico della Camerata ha già applaudito in diverse occasioni, che propone una partitura costruita esclusivamente su temi popolari ucraini. Giovedì 14 dicembre al Politeama direttore e violino Suyeon Kang con il Quartetto op. 131, uno dei capolavori estremi di Beethoven, capace di trascendere ogni esperienza musicale del suo tempo con visionarietà profetica e incredibile audacia d’invenzione.

Giovedì 18 gennaio (Politeama), direttore Filippo Maria Bressan, protagonista del programma sarà il Settecento, col confronto fra il massimo compositore e teorico francese di quel secolo, Jean-Philippe Rameau, e il viennese, contemporaneo di Mozart, Carl Ditters von Dittersdorf. Giovedì 22 febbraio al Politeama il direttore e violino Hugo Ticciati. Due appuntamenti d’eccezione lunedì 25 e martedì 26 marzo nella chiesa di San’Agostino con il direttore Simone Ori e Lucia Napoli mezzosoprano. Infine mercoledì 17 e giovedì 18 aprile in San Domenico il direttore Jonathan Webb dirigerà La Cantata Saint Nicolas di Britten. Sempre Webb dirigerà il concerto del 9 maggio al Politeama, omaggio al musicista toscano Ferruccio Busoni.

Silvia Bini