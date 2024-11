Camerata, il sipario si riapre. Le note di Stravinskij e De Falla per il primo atteso concerto

Torna la Camerata: giovedì 14 novembre alle 21 il primo concerto della stagione, come sempre al Politeama. Sarà una serata speciale, affidata al giovane e talentuoso Michele Gamba, acclamato direttore d’orchestra che debutta a Prato dopo aver diretto con successo alla Scala di Milano e in altre prestigiose sale internazionali. Il programma propone due pietre miliari del repertorio del ’900: El Retablo de Maese Pedro di Manuel De Falla e L’Histoire du soldat di Igor Stravinskij. Il teatrino dei burattini di mastro Pedro si ispira a un episodio del Don Chisciotte di Cervantes, capolavoro della letteratura universale, e alla passione per il teatro di burattini di Federico García Lorca, grande amico del compositore spagnolo. Questo piccolo gioiello ebbe la sua prima esecuzione nel 1923, a Siviglia in forma di concerto, e qualche mese dopo a Parigi fu presentato in una realizzazione scenica. De Falla gioca con modelli tratti dal teatro popolare di strada e dall’antica tradizione dei cancioneiros iberici e li fonde con una scrittura musicale novecentesca elegante e stilizzata, con esiti originalissimi. La parte affidata alla voce bianca mette a cimento le capacità dell’interprete, ma l’eccezionale bravura di Markos Bindocci, che ha solo 12 anni, la padroneggia in maniera stupefacente. Il capolavoro di De Falla sarà preceduto da una partitura coeva, L’Histoire du soldat, composta nel 1918 da Igor Stravinskij su testi di Charles Ferdinand Ramuz, fra i grandi classici del Novecento. Anch’essa è stata concepita come uno spettacolo di strada, trasportabile con facilità da una località all’altra negli anni bui del primo conflitto mondiale. La fiaba del soldato che vende al diavolo il proprio violino, cioè la propria anima, ha una chiara matrice nel mito di Faust, ma è attinta dalla tradizione delle fiabe russe. La parte della voce recitante sarà interpretata da Francesco Bolo Rossini, che darà vita ai vari personaggi di questa storia "da leggere, recitare e danzare".