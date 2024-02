Camerata, il ritorno di Hugo Ticciati. Il geniale violinista al Politeama per la Quarta Sinfonia di Brahms

Grande attesa per il ritorno a Prato di Hugo Ticciati, violino solista e direttore d’orchestra di grande talento che ha già entusiasmato il pubblico pratese sul palco del Politeama. Giovedì alle 21 sarà di nuovo sul podio con la Camerata per proseguire il suo itinerario intorno alle Sinfonie di Brahms, capisaldi del repertorio sinfonico, ponendole in dialogo con la musica del nostro tempo. In programma c’è la Quarta Sinfonia, approdo finale della musica orchestrale di Brahms, che sarà messa a confronto con un lavoro composto nel 2021 da Dobrinka Tabakova, compositrice bulgara formatasi e residente nel Regno Unito. Si tratta de "La pazienza degli alberi", un atto d’amore verso la natura ritratta nei suoi quattro elementi, terra, acqua, fuoco, aria. Composta su commissione di Hugo Ticciati, questa partitura affascinante esalta le qualità espressive e tecniche del geniale violinista con cui la Camerata ha stretto un progetto di collaborazione pluriennale.

Per aprire il concerto, sarà proposta la Ciaccona che chiude la prima cantata composta da Bach nel 1706, "Nach dir, Herr, verlanget mich" BWV 150. Proprio da questo lavoro con cui Bach fece il suo esordio nella musica da chiesa, Brahms trasse il basso che fa da fondamento all’ultimo tempo della Quarta Sinfonia, concepito anch’esso nella forma di una grandiosa Ciaccona come mirabile omaggio al Padre fondatore della civiltà musicale tedesca ed europea. Un concerto da non perdere. Da ricordare come sempre l’appuntamento con il Club delle 18.45, la guida all’ascolto tenuta dal direttore artistico Alberto Batisti sul programma della serata. E’ inoltre già disponibile sulle piattaforme Spreaker e Spotify il podcast a cura dello stesso Batisti con un focus sulla Quarta Sinfonia realizzato in collaborazione con Rete Toscana Classica. Anche durante il concerto di giovedì 22 è prevista la possibilità di ascoltare la musica direttamente sul palco, con un posto riservato proprio in mezzo ai musicisti: per prenotarsi anche in vista dei prossimi concerti della stagione bisogna inviare una mail a [email protected] indicando a quale concerto si desidera partecipare e lasciando un numero di telefono. Infine, c’è da ricordare che il 13 marzo sarà recuperato il concerto inaugurale della stagione previsto il 9 novembre e annullato a causa dell’alluvione: sul palco insieme all’orchestra ci sarà la straordinaria violinista Antje Weithaas, in programma Ouverture da Coriolano di Beethoven, il Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra di Mendelssohn e la Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550 di Mozart.