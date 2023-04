Camerata, il premio del ministero Migliore in Italia nel suo settore

PRATO

Un’altra bella – e meritatissima – notizia per la Camerata. Il Ministero della Cultura, direzione generale spettacolo ha pubblicato le valutazioni per il triennio 2022­2024 dei complessi strumentali, settore di cui la nostra orchestra fa parte e il conseguente contributo da assegnare per l’attività svolta nel 2002: alla Camerata arriverà un finanziamento con un incremento del 30 per cento, il massimo consentito. Per la nostra orchestra è il risultato migliore mai raggiunto dalla sua istituzione. La Camerata strumentale è inoltre risultata la prima classificata in Italia tra tutti i complessi strumentali per i parametri relativi alla dimensione dell’ente (risorse umane impiegate e partecipazione del pubblico) e seconda classificata per qualità artistica. "Nella valutazione della commissione consultiva per la musica – spiegano il presidente Guido Moradei, la sovrintendente Barbara Boganini e il direttore artistico Alberto Batisti – grande considerazione hanno ottenuto la qualità artistica del progetto e gli interventi continuativi di educazione e divulgazione musicale realizzati attraverso i rapporti con le scuole".

Non solo. "La lungimirante scelta di costituire il Palazzo della Musica per la valorizzazione dell’orchestra e della Scuola Verdi – aggiungono – viene riconosciuta anche a livello nazionale motivo di orgoglio per la nostra città. Un ringraziamento ai nostri Soci e a tutti i lavoratori e collaboratori che garantiscono la realizzazione della missione artistica della Camerata".

Proprio giovedì la Camerata ha presentato il suo ultimo grande progetto: il 27 maggio e 28 maggio nella Chiesa di San Domenico di Prato andrà in scena la prima esecuzione assoluta di The Song of the Ladder (Il canto della scala), una favola lirica prodotta da Camerata e Metastasio in collaborazione con la Scuola Verdi. E’ un’opera commissionata al compositore John Barber – che ha fondato la sua estetica sull’ideale di una missione sociale della musica –, il cui libretto, scritto da Hazel Gould, è tratto dalla Genesi, la storia di Giacobbe e della sua visione in sogno della scala degli angeli. La storia è tuttavia declinata attraverso una narrazione popolare ebraica, riportata da Elie Wiesel, che è una meravigliosa parabola musicale: gli angeli, tornando in Paradiso, si dimenticano la scala e la lasciano all’umanità. Quella scala è il canto, la musica, il tramite fra terra e Cielo.