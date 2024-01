Cambio di passo per il commercio: "Prato sarà cantiere di innovazione"

"Il territorio di Prato e Pistoia ha tutto quello che serve per impostare un ulteriore cambio di passo, puntando sulla forza delle nostre reti commerciali, sulla leva del turismo e su quella dei servizi. Serve però uno sforzo collettivo, per accrescere la nostra ambizione". Lo ha detto il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani, in apertura dell’ssemblea dei soci 2024 dell’associazione, al Centro Pecci. Spampani, che ha composto parte della sua relazione utilizzando l’intelligenza artificiale, per ricordare come un’innovazione correttamente gestita aiuti a costruire il futuro, ha aggiunto che "Prato deve diventare sempre di più un cantiere innovativo, in grado di anticipare il futuro".

A tratteggiare gli orizzonti futuri, sul palco, sono saliti il presidente regionale Aldo Cursano e, giunto da Roma, il presidente nazionale Carlo Sangalli.

L’assemblea è stata occasione per stilare un bilancio dell’anno appena concluso e per indicare la rotta da intraprendere nei mesi successivi. Nel 2023, è stato ricordato, al netto di un contesto socioeconomico complesso, Confcommercio "è riuscita a cogliere notevoli traguardi politici ed organizzativi, registrando una evidente crescita della base associativa". L’impegno politico per orientare lo sviluppo dei territori si è concretizzato nella condivisione con tutti gli stakeholder del piano strategico di competitività, destinato a sfociare in un brand ’Green Valley’ che rilanci l’appetibilità esterna di Prato e Pistoia, ma anche nella costante azione di persuasione per la creazione di una Dmo, distribuzione moderna organizzata, argomento oggi in cima alle agende pubbliche.

Accanto a questo, l’associazione ha organizzato una densa rete di eventi finalizzati a promuovere il territorio, dall’arrivo de ’La Toscana in bocca’ al Castello dell’Imperatore di Prato a ’Pistoia città del Natale’, passando per ’Un altro parco in città’ e molteplici altre iniziative.

"Non è venuto mai meno - ha evidenziato Spampani -, l’impegno sociale. La recente alluvione che ha messo in ginocchio entrambe le province è stata affrontata con un duplice approccio: muovendosi sul piano istituzionale, per ottenere i ristori necessari alla ripartenza, e per via diretta, mediante l’organizzazione di momenti di beneficenza", (il prossimo è in programma il 25 gennaio a Pistoia, per aiutare Quarrata con la cena ’Delizie Solidali’).

Non poteva mancare, poi, un impegno deciso per contrastare la violenza di genere: l’adesione al progetto ’Sicurezza Vera’ ha consentito di fornire risposte tangibili ad un problema preoccupante, attraverso una formazione mirata nei pubblici esercizi. Nel frattempo, è andato avanti il rinnovamento organizzativo dell’associazione, che conta dieci nuovi addetti, così come sono state sviluppate politiche regionali in materia di formazione e lavoro, grazie alla delega assegnata da Confcommercio Toscana.

Per qualificare ancora di più le sue performance, inoltre, Confcommercio ha aderito al progetto nazionale ’Rappresentanza 4.0’. Nel corso del 2023 si sono poi registrati gli interventi di riqualificazione sulla sede di Montecatini e l’inaugurazione di una nuova sede a San Marcello Piteglio. "Questo è un momento di grande fermento per le imprese del terziario e di grande consenso per la Confcommercio - dice il presidente regionale Aldo Cursano -. La nostra associazione sta raccogliendo i frutti di anni di impegno e di lavoro. Il successo lo fanno gli uomini e le donne, non le dichiarazioni di intenti, e chi gestisce l’organizzazione qui ha saputo interpretare al meglio le esigenze di rappresentatività e di sostegno che venivano dalle imprese".