Camaioni, installati in via della Nave i pioli di "protezione"

I pioli parapedonali sono stati collocati dal Comune di Carmignano in via della Nave a Camaioni. La scorsa settimana, una residente Federica Fusinato aveva illustrato, attraverso le pagine de La Nazione, la situazione di rischio che si era venuta a creare dal maggio 2022 quando, in seguito a un incidente stradale, i paletti erano stati abbattuti. La Fusinato si era rivolta al Comune tramite Pec e con numerose telefonate ma senza ottenere risultati. I pioli hanno la funzione di proteggere i resede delle abitazioni dalla carreggiata, considerata la poca distanza esistente perché non c’è lo spazio per i marciapiedi. Dopo l’uscita dell’articolo, l’amministrazione ha subito collocato i paletti parapedonali e ora quel tratto di via della Nave è più sicuro. "Adesso questo breve tratto di via della Nave almeno è più sicuro – dice la Fusinato – ringrazio anche l’assessore ai lavori pubblici Fratoni che mi ha chiamato subito ed ha verificato la situazione che avevo descritto".