Callas, i cento anni dalla nascita Una settimana dedicata alla Divina

Soprano statunitense di origine greca, Maria Meneghini Callas ottenne la cittadinanza italiana in seguito al matrimonio: il mondo ne celebra il centenario dalla nascita (2 dicembre 1923) e RTC offre in questo mese di agosto l’opportunità di ascolti indimenticabili. E non solo di opere, ma anche il canto trasmesso radiofonicamente dai celebri concerti "Martini e Rossi", con Maria Callas affiancata da celebri cantanti. Come questo di oggi domenica alle ore 20,30 dove la "Divina" sarà accanto al tenore Nicola Filacuridi , una registrazione dal vivo del 18 febbraio 1958 : orchestra della Rai diretta da Oliviero de Fabritiis : un’ora con Maria Callas. Lunedì alle 15,06 una grande voce femminile, quella di Joan Sutherland diretta da Bonynge e alle 15,40 un omaggio alla raffinata musica delle opere del francese Jules Massenet ( anche "Werther" per la voce di Rolando Villanzon). L’omaggio a Maria Callas continua con il celeberrimo dittico verista Mascagni- Leoncavallo diretto da Tullio Serafin in una registrazione del 1953-54 alla Scala : "Cavalleria-Pagliacci" con Di Stefano, Gobbi, Panerai ( alle 20,30) con Callas- Santuzza e Nedda; e prosegue martedì 8 con il capolavoro di Bellini, che fu anche l’interpretazione più innovativa della Callas nelle vesti della sacerdotessa "Norma" diretta da Tullio Serafin in una registrazione del 1954 (alle 20,30). Mercoledì alle 18,40 Marco Mangani racconta "Un solennissimo strombettìo" attraverso la narrazione di ouverture d’opera, cui segue ( alle 19,41) la Spagna di Joaquin Rodrigo ("Concerto di Aranjuez").

I cento anni di Maria Callas in un ruolo comico in una registrazione del 1954 : "Il Turco in Italia" di Rossini con la bacchetta di Gavazzeni. Giovedì alle 15,40: "Parlami d’amore Mariù", ovvero le popolarissime canzoni di Bixio cantate da grandi tenori. Da non perdere: duetti d’amore da opere di Mascagni, Donizetti, Bernstein, Gounod, Puccini, Massenet ( alle 17,40). La Callas di oggi alle 20,30 con la storica registrazione del 1954 de "La forza del destino" diretta da Tullio Serafin, e Venerdi alle 20,30 con "Madama Butterfly" diretta Karajan-Teatro alla Scala -1955. Conclude la settimana, sabato 12 alle 20,30 , Maria Callas in "Aida" : registrazione del 1955 ancora con la bacchetta di Tullio Serafin.

Goffredo Gori