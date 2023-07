Caldo africano, ma l’acqua c’è "Rischi in vallata senza una tregua"

"La salute della falda acquifera di Prato è buona, nonostante il mese di luglio si stia rivelando estremamente caldo e asciutto nella nostra provincia". Le parole rassicuranti arrivano direttamente da Publiacqua che, nonostante al momento non vi siano criticità nell’approvvigionamento dell’acqua sul territorio, prosegue il monitoraggio giorno per giorno in vista delle settimane statisticamente più a rischio dell’anno per la siccità. Non è sicuramente il 2022, grazie ad un giugno più piovoso, ma non si può nemmeno abbassare la guardia.

"La falda pratese è messa bene, meglio dell’anno scorso, ma soprattutto l’invaso di Bilancino è in buone condizioni di portata – sottolinea Matteo Colombi, responsabile relazioni esterne Publiacqua –. Prato e Bilancino, così come gli acquedotti vicini di Pistoia e Firenze, sono sostanzialmente interconnessi in città: quando c’è necessità di acqua extra, Prato può pescare da Bilancino oltre che dalla sua falda".

Publiacqua ha lavorato, tramite una migliore efficienza dei pozzi e delle tubature, per rendere Prato sempre più auto-sostenibile a livello di falda acquifera. Inoltre, la presenza di un invaso come quello di Bilancino a disposizione in casi di necessità allontana di molto lo spettro di emergenze. Al momento, infatti, Bilancino incanala 67 milioni di metri cubi: un ottimo livello, raggiunto grazie ad un mese di giugno particolarmente piovoso su cui la piana Pistoia-Prato-Firenze può vivere di rendita. Per quanto? La situazione al momento è ampiamente sotto controllo ma l’auspicio è che ad agosto possa tornare a piovere. "L’estate vera è iniziata adesso – commenta Colombi – e abbiamo visto che per tutto luglio è probabile che le falde e Bilancino non ricevano precipitazioni degne di nota. E’ una previsione che non ci preoccupa, ma se la situazione dovesse perdurare anche ad agosto qualche problema potrebbe sorgere nelle aree non interconnesse con Bilancino, come ad esempio la Valbisenzio. Consideriamo anche che più il caldo e la siccità sono prolungati, più aumenta il consumo di acqua da parte dei cittadini. Ad oggi, però, è prematuro allarmarsi".

Occorre fare un’altra considerazione: nel 2022 la siccità e il caldo furono molto più prolungati di quanto stiamo sperimentando fino adesso nel 2023. E’ vero che questa settimana è stata infernale, tra picchi di temperatura e afa, ma è anche vero che si è trattato della prima vera ondata di calore dell’estate.

"Nel 2022 il caldo africano arrivò a fine maggio – sottolinea Colombi – e le prime piogge caddero più di tre mesi dopo. I disagi per gli utenti furono pochissimi in confronto ad un’estate simile, quella tremenda del 2003 quando le problematiche furono molte, molte di più. Cosa è cambiato? A parità di lunghezza di un periodo di siccità, adesso abbiamo a disposizione tecnologie che permettono di ridurre gli sprechi, individuare con prontezza le perdite e massimizzare l’acqua a disposizione. Vent’anni fa questa tecnologia non c’era e mandare in crisi le falde era relativamente più semplice".

