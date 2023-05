Calciatore prende l’arbitro per il collo e lo schiaffeggia: quattro anni di squalifica

Seano (Prato), 5 maggio 2023 – Otto tesserati dello società Sporting Seano 1948 - sei giocatori e due dirigenti - sono stati squalificati dal giudice sportivo territoriale per la Toscana per gravi intemperanze contro la terna arbitrale avvenute al termine della gara Prato Sport-Sporting Seano 1948 valida per la prima giornata dei play out del campionato dilettanti di seconda categoria conclusasi sul punteggio di 1-1.

Il provvedimento disciplinare più pesante è stato inflitto al calciatore Fabiano Vivenzio squalificato per quattro anni (fino al 4 maggio 2027) per «avere offeso, spinto e afferrato l'arbitro per il collo - si legge nella motivazione - stringendolo e colpendolo anche con due schiaffi, sempre sul collo, provocandogli dolore».

Fino al 4 novembre 2023 è stato invece squalificato un altro giocatore, Giuseppe Buccafurni per avere, tra l'altro, protestato e minacciato con la bandierina l'arbitro e un guardalinee e per contegno ingiurioso verso la terna arbitrale. Sono stati squalificati per quattro gare per contegno ingiurioso nei confronti della terna e dell'arbitro i calciatori Corti, De Carlo, Ieri e Marcantoni. Sono stati inoltre inibiti i dirigenti Russo e Filippini rispettivamente fino al 4 ottobre 2023 e fino al 14 maggio prossimo. La società pratese è stata anche multata di 900 euro per essere i propri sostenitori entrati nel recinto degli spogliatoi costringendo la terna arbitrale ad una lunga sosta forzata all'interno del campo di gioco