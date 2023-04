Calamai: "Rafforzare gli organici"

La disponibilità a inviare personale dai Comuni all’ufficio del giudice di pace "deve essere valutata sulla base delle norme che vanno al di là degli enti locali. La risposta alle problematiche dei nostri uffici giudiziari non può arrivare dagli enti locali. Deve essere portata avanti con maggiore forza una politica che permetta di rimpinguare organici in difficoltà da tempo. Su questo colgo la disponibilità a valutare da parte del viceministro di istituire un sistema incentivante per rendere la sede di Prato più interessante". Così Simone Calamai, presidente della Provincia e sindaco di Montemurlo, al termine del summit col viceministro Francesco Paolo Sisto. E ricorda che come "Montemurlo abbiamo mandato un nostro dipendente al giudice di pace, ma ora va in pensione e non si può sostituire". Per Calamai "l’incontro è stato un passo importante: c’è una nota positiva nell’impegno a partire dai temi di tipo edilizio. Mi auguro che il cantiere fermo al tribunale possa ripartire per restituire dignità ai luoghi della giustizia". "Occorrono provvedimenti urgenti - sostiene invece Pasquale Petrella responsabile provinciale enti locali Azione Prato - Solo se il viceministro riuscirà a garantirli in breve tempo allora potremo parlare di una visita fruttuosa".