Calamai: "Migliorare il servizio TPL a Prato subito"

"Siamo grati ad Autolinee Toscane per la risposta a mezzo stampa sul tema della sospensione delle corse del trasporto pubblico a Ferragosto, nella quale si puntualizza che il servizio manca a partire dal 2011. CittadinanzAttiva non ne era a conoscenza: nessuno lo aveva segnalato negli anni scorsi".

Così la replica di Fabio Baldi, coordinatore provinciale assemblea territoriale di Prato - CittadinanzAttiva Toscana Aps, che ricorda da dove ha preso origine la questione. "Il nostro intervento a favore dei cittadini utenti ha avuto inizio da una segnalazione e dal comunicato di At del 30 aprile scorso, poi seguito da quello del 21 luglio – afferma – Da allora abbiamo chiesto a vari livelli istituzionali della Regione, delle Provincie e dei Comuni, le ragioni per cui i cittadini del trasporto pubblico venivano lasciati a piedi in alcune provincie toscane il primo maggio 2023 e in altre no. Il 15 agosto, la situazione si ripeterà con alcune piccole variazioni". E aggiunge: "Emerge, che At non ha ’responsabilità’, perchè si limita ad applicare e condividere regole in essere da molti anni. In ogni caso vale il tutti a piedi – conclude – Desideriamo sapere se dopo il 15 agosto sono previste altre date in cui il servizio potrà essere sospeso. E chiediamo: l’aumento del costo dei biglietti dei bus viene concordato in condivisione con la Regione, le Provincie e i Comuni, oppure At lo può applicare in autonomia?". Punto dolente che Aci Prato ha definito "un intollerabile schiaffo in faccia alla città" e sul quale il sindaco Matteo Biffoni, anche come presidente Anci Toscana, ha chiesto che sia "rispettato il bando di gara anche per migliorare il servizio". Il presidente della Provincia, Simone Calamai, sostiene che "At, pur avendo un chilometraggio da rispettare per ciascun territorio, non si può trincerare sempre dietro al contratto. Abbiamo il dovere di rendere più fruibile il tpl a partire dai miglioramenti previsti nell’ambito della gara. At ha fatto una serie di migliorie a partire dai bus, ma c’è bisogno di una serie di attività per una svolta maggiore. Un servizio di livello è utile per orientare i cittadini all’uso del trasporto pubblico locale. In ambito provinciale ci impegniamo dopo l’estate a confrontarsi con At per rivistare il servizio ed apportare quei miglioramenti necessari a coprire certe giornate particolari".

Sara Bessi