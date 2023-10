Calamai, la controdiva di Prato secondo Ermini

Domani alle 21.15 al Teatro La Baracca va in scena "Controdiva", appuntamento con Clara Calamai, scritto e interpretato da Maila Ermini (foto).

"A 25 anni dalla morte di Clara Calamai si ripropone questo monologo presentato per la prima volta nel 2019 – dice Maila Ermini –. Ripercorrendo la sua vita, se ne dà una versione insolita e spregiudicata, lontana dal mito che il cinema ogni volta crea. Infatti alla fine degli anni ‘50 Clara Calamai si ritira a vita privata e, non solo per amore ma consapevolmente, finisce per rifiutare e opporsi al mondo del cinema che l’ha resa famosa, disvelandone gli inganni. Questo per noi oggi è l’aspetto più interessante e vivo dell’attrice pratese".

E’ difficile che il teatro parli di cinema, è più frequente il contrario. Questa è una delle rare volte.

Chi prenota e ritira il biglietto alla Baracca di via Virginia Frosini entro oggi avrà diritto ad un ingresso scontato: 10 euro, anziché 15 euro.

Per le celebrazione dei 25 anni dalla scomparsa dell’attrice, nei giorni scorsi, sono stati proiettati diversi film in cui è stata protagonista (come "Profondo rosso" di Dario Argento) ed è stata fatta una mostra.