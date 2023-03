Caffè Scienza In Lazzerini tocca ai farmaci

Nuovo appuntamento con la scienza in Lazzerini, in collaborazione con l’associazione Caffè Scienza e la biologa Martina Ruffo nel ruolo di moderatrice. Venerdì alle 18 si parlerà di " Ecostenibilità della salute" con Nicole Ticchi, chimica farmaceutica, divulgatrice scientifica e presidente dell’associazione She is a Scientist. In particolare si parlerà di come nasce un farmaco, di quanto ci vuole a trovare una cura e di come la ricerca farmaceutica abbia un impatto anche dal punto di vista ambientale.

Per scoprire una cura serve molto tempo e molto denaro, senz’altro, ma quello economico non è il solo aspetto da considerare. La ricerca farmaceutica, come tutti i comparti produttivi, ha un impatto anche dal punto di vista ambientale, poiché richiede una grande quantità di risorse e produce, a sua volta, grandi quantità di scarti che devono essere gestiti e che vanno a occupare uno spazio (in maniera non sempre visibile) sul nostro pianeta. Senza dimenticare l’impatto sociale ed etico, che dipende da fattori come l’approvvigionamento delle materie prime, i diritti dei lavoratori del settore, l’accessibilità dei farmaci e la scelta di quali malattie curare. L’insieme di azioni messe in atto per preservare la nostra salute ha quindi molte conseguenze ambientali e sociali, che a loro volta si ripercuotono sulla salute stessa. Dopo un’esplorazione dei tre aspetti della sostenibilità nel mondo della ricerca farmaceutica, tra problemi da affrontare e soluzioni messe in atto, Nicole Ticchi racconta i possibili margini di miglioramento e i fattori su cui si può investire per trovare un compromesso fra i costi economici e la necessità di limitare i danni.

Nicole Ticchi ha svolto ricerca industriale in ambito farmaceutico e cosmetico e oggi si occupa di medical writing e comunicazione per enti che operano nel settore dell’innovazione per la salute e il benessere. È presidente di She is a scientist, associazione per la promozione della gender equality in scienza e ricerca. L’incontro in Lazzerini è come sempre a ingresso livbero.