Cadono dal ponteggio mobile Operai finiscono in ospedale

Ennesimo incidente sul lavoro ieri mattina. Questa volta a farne le spese sono stati due operai che stavano eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione in un immobile di via Cairoli. I due, 44 e 21 anni, entrambi italiani, sono finiti in ospedale, per le fratture riportate nella caduta. Le condizioni più critiche sono quelle quarantaquattrenne che ha riportato fratture multiple. Sono, invece, meno serie le condizioni del ventunenne. Nessuno dei due, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito, i due operai si trovano su una impalcatura mobile, un trabattello, all’interno dell’immobile per eseguire interventi agli impianti quando – per cause da accertare – sono caduti entrambi facendo un volo di diversi metri. Immediati sono stati i soccorsi. I due uomini sono stati portati al Cto di Careggi in codice rosso.

In via Cairoli, sono arrivati i tecnici del dipartimento di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è infatti chiaro perché i due operai siano caduti contemporaneamente. Possibile che l’impalcatura abbia ceduto?

I tecnici sono al lavoro anche per verificare se siano state prese tutte le precauzioni e se le norme sulla sicurezza sul lavoro siano state rispettate. Oltre a chiarire se i due operai lavoravano con contratti regolari, chi ha commissionato i lavori e per quale ditta stavano lavorando. L’impalcatura mobile è stata posta sotto sequestro per fare accertamenti. Dell’incidente è stata informata anche la Procura che disporrà tutte le indagini necessarie per fare chiarezza su quanto accaduto.