Cadavere in frigorifero ai Caraibi: scagionati i due italiani. Ma senza passaporto non possono rientrare

Prato, 2 agosto 2023 – Prosciolti per la seconda volta dall’accusa di essere stati i mandanti dell’omicidio di Claudia Lepore, uccisa, fatta a pezzi e ritrovata nel frigorifero di casa sua a Punta Cana, nella parte orientale della Repubblica Domenicana nel gennaio del 2021.

Per la legge domenicana è la parola definitiva, anche se Jacopo Capasso, 46 anni originario di Carmignano anche se la famiglia vive a Quarrata da anni, e Ilaria Benati, modenese di 45 anni, non sono ancora riusciti a rientrare in Italia. L’incubo per i due italiani non è finito, almeno finché non riusciranno a rientrare in possesso dei passaporti per poter tornare in Italia lasciandosi alle spalle l’inferno vissuto a Santo Domingo in seguito all’omicidio dell’amica.

«Sono stati completamente scagionati, il processo di Appello si è celebrato il 21 luglio e i passaporti dovrebbero arrivare a giorni come sostengono i legali di Santo Domingo – spiega l’avvocato Luca Brezigar che assiste la donna – L’Appello si espresso nel merito e poco importa se la famiglia della vittima ha fatto ricorso, cosa che in Italia non esiste neppure. E’ impossibile che una Cassazione faccia riaprire un processo quando ci sono già due sentenze di proscioglimento". Capasso e Benati furono arrestati dopo il ritrovamento del corpo dell’amica nel frigorifero. Sono rimasti 13 mesi in carcere e dopo sette rinvii finalmente il tribunale di primo grado li ha assolti nel febbraio 2022. I due hanno potuto lasciare il carcere ma sono stati costretti a restare a Santo Domingo un altro anno e mezzo in attesa dell’Appello: per la legge domenicana si è colpevoli fino a prova contraria. Dopo la pronuncia dell’Appello le cose dovrebbero smuoversi.

"C’è un colpevole condannato a 30 anni di carcere – aggiunge l’avvocato Brezigar –, la mia assistita e Capasso sono stati quelli che hanno denunciato la scomparsa della donna e hanno fatto ritrovare il corpo". Per l’omicidio di Claudia Lepore, 59 anni originaria di Carpi, è stato condannato l’ex compagno, Antonio Lantigua, noto come ‘El Chino’, artigiano di 48 anni, che ha confessato di averla ammazzata. E’ stato lui, però, a indicare Benati e Capasso come i mandanti dell’omicidio parlando di un imprecisato testamento, mai trovato, su cui i due avrebbero voluto mettere le mani.

Ilaria Benati e Claudia Lepore avevano avuto una relazione e avevano deciso di trasferirsi a Santo Domingo aprendo un’attività turistica. La relazione fra le due donne era finita ma avevano mantenuto buoni rapporti e a vivere in case vicine. Capasso le aveva conosciute a Santo Domingo per motivi di lavoro.

Quando Benati non aveva più visto l’amica aveva chiesto a Capasso di accompagnarla a fare denuncia di scomparsa. Erano stati i due a indicare El Chino come possibile responsabile della morte della Lepore in seguito al ritrovamento del cadavere nel frigorifero. "Capasso non sapeva neppure chi fosse questo El Chino – prosegue il legale della Benati – Sono stati tirati nel mezzo da quest’uomo, bloccato dalla polizia mentre tentava di scappare, senza che vi fosse nessuna prova contro di loro. Hanno fatto 13 mesi di carcere da innocenti. E hanno dovuto attendere l’Appello prima di poter sperare di lasciare il paese. E’ stato un grande errore giudiziario. In Italia li attenderà un nuovo processo non essendoci accordi internazionali con Santo Domingo ma su cui non dovrebbero esserci problemi". L’unica speranza ora è che i passaporti arrivino in tempi brevi.

Laura Natoli